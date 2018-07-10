Западно-Сибирским транспортным прокурором назначен Денис Костенко

Омск, , 12:39 — REGNUM На должность Западно-Сибирского транспортного прокурора указом президента РФ Владимира Путина назначен Денис Костенко. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 июля, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Денис Костенко родился в городе Омске, окончил юридический факультет Омского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 1994 года. В том числе до недавнего времени занимал должность первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру возглавлял Сергей Феоктистов. В июне 2017 года он был назначен на вышестоящую должность в генпрокуратуру РФ. Исполняющим обязанности Западно-Сибирского транспортного прокурора стал Костенко.