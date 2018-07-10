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Западно-Сибирским транспортным прокурором назначен Денис Костенко

Политика

Уроженец города Омска

Омск, 10 июля 2018, 12:39 — REGNUM  На должность Западно-Сибирского транспортного прокурора указом президента РФ Владимира Путина назначен Денис Костенко. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 июля, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Денис Костенко родился в городе Омске, окончил юридический факультет Омского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 1994 года. В том числе до недавнего времени занимал должность первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру возглавлял Сергей Феоктистов. В июне 2017 года он был назначен на вышестоящую должность в генпрокуратуру РФ. Исполняющим обязанности Западно-Сибирского транспортного прокурора стал Костенко.

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