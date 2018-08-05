Уральская республика: поражение и реванш Эдуарда Росселя (1993). Часть I

Александр Комаров, , 21:17 — REGNUM

27 октября 1993 года Свердловская область перестала существовать. Областной совет народных депутатов принял Конституцию Уральской республики. Этот день стал датой образования нового субъекта Российской Федерации, а 31 октября 1993 года конституция вступила в силу. Для Среднего Урала началась новая жизнь. Правда, ненадолго. В Москве новую республику не признали, а провозгласивший себя врио её губернатора, глава администрации Свердловской области Эдуард Россель был отправлен в отставку.

Свою республику, Южно-Уральскую, пытались создать и в соседней Челябинской области. В то же время, что и в Свердловской. А в перспективе могла появиться Большая Уральская республика, объединяющая несколько регионов Урала. Об этом представители регионов договорились 14 сентября 1993 года. Процессы шли и за пределами Урала. Были планы создать Приморскую республику, декларацию о провозглашении республики принял Вологодский областной совет. Но всё это осталось на стартовом уровне. Команде же Эдуарда Росселя и председателя областного совета народных депутатов Анатолия Гребенкина (именно они — «родители идеи») удалось пройти практически весь путь. Дело оставалось за малым — одобрением Москвы. Но его так и не последовало.

Столичные баталии

Единого мнения о том, сколько времени существовала Уральская республика, нет. Некоторые полагают, что она родилась 1 июля 1993 года. Именно тогда Свердловский областной совет народных депутатов объявил о её создании. Ещё одной датой считается 27 октября 1993 года, день принятия конституции нового субъекта Российской Федерации. И в решении облсовета чёрным по белому записано: считать днём образования республики именно 27 октября.

Но начнём с самого начала. 25 апреля 1993 года в стране прошёл всероссийский референдум о доверии президенту Борису Ельцину, об отношении граждан к социально-экономической политике, которую с 1992 года осуществляли Ельцин и правительство, а также о том, нужно ли проводить досрочные выборы президента и народных депутатов. Впервые о необходимости подобного референдума заявил Ельцин в своём выступлении на VII Съезде народных депутатов, где депутаты категорически отказались назначать Егора Гайдара председателем Совета министров — правительства Российской Федерации. Напомним, тогда компромиссной кандидатурой на этот пост стал Виктор Черномырдин. А по итогам съезда было принято решение провести 12 марта 1993 года референдум по новой Конституции России.

На том же съезде была принята поправка в существовавшую на тот момент Конституцию РСФСР 1978 года. Статья 121.6 предусматривала, что полномочия президента Российской Федерации «не могут быть использованы для изменения национально — государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно». Эта поправка сыграла свою роль в сентябре-октябре 1993 года, когда Ельцин издал свой указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе», одним из пунктов которых значилось прекращение деятельности Съезда и Верховного Совета.

Позднее срок проведения референдума был сдвинут на 11 апреля 1993 года. Но события марта 1993 года внесли свои коррективы. На внеочередном VIII Съезде депутаты отказались проводить референдум. Ельцин в долгу не остался. 20 апреля в своём телеообращении он провозгласил «особый порядок управления страной» (ОПУС). Заявил о том, что действие Конституции приостанавливается, а на 25 апреля назначается референдум о доверии президенту. Спешно собранный внеочередной IX Съезд попытался отрешить Ельцина от должности. Не удалось — не хватило совсем немного голосов. Попытка убрать председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова также провалилась. Итогом стало согласие Съезда на проведение 25 апреля референдума. На него и были вынесены четыре вопроса: (1) о доверии президенту, (2) об одобрении проводимой им и правительством социально-экономической политики, а также о том, нужно ли проводить (3) досрочные выборы президента и (4) досрочные выборы народных депутатов. Президентская вертикаль и союзники Ельцина развернули в СМИ широкую пропагандистскую кампанию, навязывая избирателям необходимые Ельцину ответы на названные вопросы (в порядке очереди): да — да — нет — да.

Битва за полномочия

В Свердловской области, на малой родине Ельцина, его всячески поддерживали в противостоянии с депутатами. Средний Урал вообще долгое время считался «локомотивом» демократических реформ. Не подвели уральцы и 25 апреля. Борис Ельцин получил полную и безоговорочную поддержку земляков. И не замедлил отреагировать.

«Срочная. Екатеринбург. Администрации Свердловской области. Дорогие земляки! Сердечно благодарю вас за горячую поддержку, которую вы оказали мне в политике преобразований в России. В этот ответственный момент вновь, как не раз бывало в прошлом, жители Свердловской области, Екатеринбурга заняли чёткую и ясную позицию. Всегда верил и верю в вас, в принципиальную поддержку уральцев, Ваша твёрдая поддержка придаёт мне силы и уверенность для дальнейшего проведения реформ. Здоровья, счастья вам, дорогие земляки! Б. Ельцин. Москва», — говорилось в его телеграмме свердловчанам.[1]

Отметим, ещё в начале 1993 года и речи не было ни о какой Уральской республике. Но в регионах России прогрессировало явное недовольство. 27 января «Областная газета» — издание Совета народных депутатов и администрации Свердловской области — опубликовала материал Натальи Пономарёвой под заголовком «Рулить страной из Москвы невозможно». Речь в ней шла о встрече членов правления Союза губернаторов России, в который входил и Эдуард Россель, с председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым и с председателем Совета министров России Виктором Черномырдиным. Встреча прошла 20 января 1993 года в Москве.

«Первое, конечно, о чём зашёл разговор в «Белом доме» [тогда в этом здании размещался Верховный Совет], — это видимое невооружённым глазом неравенство субъектов федерации — областей и республик. Хасбулатов недовольство губернаторов поддержал, но объяснил, что из 21 республики только 3−4 получили «сверхправа» законно, остальные же «выколачивают себе льготы частным образом из правительства». Он об этом знает, но уже «устал бороться», — заявил тогда Наталье Пономарёвой пресс-секретарь Росселя Александр Левин.

А фразу, которая была вынесена в заголовок публикации, произнёс лично Черномырдин. Он выразил готовность наделить правами местную власть, «но не механически». Обращает на себя внимание ещё один абзац из данной публикации. Приводим его полностью:

«Одним из последних документов, разработанных свердловчанами вместе с правительством Гайдара, было постановление об особом статусе области. Но где-то в недрах совминовских канцелярий его потеряли. Хорошо, что наш предусмотрительный губернатор носит с собой второй экземпляр — вручил его принародно главе правительства», — сообщил Александр Левин журналистам «Областной газеты».

19 февраля 1993 года та же «Областная газета» опубликовала отчёт с пресс-конференции председателя облсовета Анатолия Гребенкина. На ней тоже была затронута проблема взаимоотношений Свердловской области с Москвой. Публикация называлась «Как уважать себя заставить?».

«Другая проблема в наших взаимоотношениях с центром — это до сих пор не осуществлённое разделение полномочий в сфере так называемого совместного ведения. Разработанный более полугода назад проект дополнительного соглашения между органами власти РФ и Свердловской области в Верховном Совете встречает сильное сопротивление. Нас, оказывается, даже причисляют к сепаратистам, заявляя, что мы разваливаем Россию. Облсовет в последнем варианте соглашения отказался от некоторых позиций, таких, например, как ратификация областью принимаемых ВС законов, оставив более мягкий вариант — согласительные комиссии на стадии предварительной разработки проектов. Но вообще-то наш Совет не ставит «целью» выбить соглашение именно для себя — гораздо важнее разработать единый для всех областей России механизм взаимоотношений с верхами», — написала автор отчёта Наталья Пономарёва.

В день выхода этой публикации в Новосибирске собрались на своё очередное совещание руководители советов республик, краёв и областей России. И Пономарёва ожидала, что там этот вопрос поставят в жёсткой форме.

«А то, похоже, никто наши записанные в Федеративном договоре права всерьёз воспринимать не собирается. Куда уж дальше, если председателя облсовета даже не поставили в известность о проводящейся у нас [антикриминальной] операции «Сигнал». Если власти России грубо нарушают Федеративный договор, то стоит ли ждать, что его будут выполнять другие?» — вопрошает Пономарёва.

В Федеративном договоре речь шла о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти России и субъектами федерации. 31 марта 1992 года были подписаны три части Федеративного договора. Одна из них касалась республик в составе России, вторая — автономной области и автономных округов в составе России. Третью подписали представители органов власти краёв, областей, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга. Подписи поставили представители практически всех регионов России, кроме Татарии и Чечено-Ингушетии. Затем его одобрил Съезд народных депутатов — в апреле 1992-го положения договора были включены в действовавшую на тот момент Конституцию РСФСР 1978 года.

Республики, по сути, стали суверенными государствами в составе России. А края и области так и остались административно-территориальными образованиями. Свердловские проекты по вопросам совместного ведения и разграничения полномочий так и застряли в Верховном Совете и в Совете министров. А затем последовали события марта 1993 года, о которых выше уже говорилось. VIII Съезд отменил решение о проведении референдума по проекту новой Конституции. В ответ на это 20 марта Ельцин выступил с телеобращением, в котором заявил о приостановлении действия Конституции и о намерении провести 25 апреля референдум о доверии президенту. Спешно созванный внеочередной IX Съезд пытался отрешить Ельцина от должности, а после безуспешной попытки сделать это был вынужден согласиться на проведение референдума.

Уральский опрос

Событиями в Москве не замедлили воспользоваться на Урале. И назначили свой не референдум, но опрос. Решение принял малый совет Свердловского облсовета. Вопрос был предложен о равноправии Свердловской области с республиками в составе Российской Федерации. Вот как это обосновали:

«Если граждане ответят на него положительно, областной Совет начнёт новый виток борьбы за равноправие. Оказалось, что без опоры на народное мнение получается плохо. Мы ведь, хоть и являемся формально субъектом РФ, и Федеративный договор подписали, но реальных возможностей улучшить собственную жизнь пока не получили. Совет и администрация области давно пытаются разными способами убедить московских чиновников расстаться с некоторой частью полномочий и передать их низам. Те, естественно, не хотят». При обсуждении вопроса о том, проводить опрос или нет, некоторые депутаты высказали мнение, что всё это напоминает памятную всем борьбу РСФСР во главе с Ельциным против союзного центра — руководства СССР во главе с Горбачёвым. Журналисты согласились, что сходство есть. «Конечно, напоминает, но, видимо, в России никакая власть без борьбы с собственным народом жить не может. Значит, если права не дают, будем их отвоёвывать».[2]

Опрос в итоге провели. И опубликовали результаты прямо под приветственной телеграммой Бориса Ельцина свердловчанам, о которой речь шла выше. На вопрос «Согласны ли вы с тем, что Свердловская область по своим полномочиям должна быть равноправна с республиками в составе Российской Федерации?» из проголосовавших 2 млн 279 тыс. 686 свердловчан (66,19% от всех избирателей) «Да!» сказали 83,36%. Если же считать от общего количества избирателей, то идея приравнять область к республике получила поддержку 55,17% свердловчан, имеющих право голоса. Таким образом, народная поддержка была уже в кармане «родителей» Уральской республики.

Но и после этого, судя по публикациям в той же официальной «Областной газете», они не спешили с кардинальными мерами. Пожалуй, даже бытовало мнение, что от этого опроса Свердловская область ничего не получит. о чём и было заявлено на одном из майских заседаний малого облсовета.

«Небольшой на первый взгляд вопрос о мерах по реализации Федеративного договора в области вызвал довольно резкие возражения прокуратуры. Вообще-то никакой проблемы тут на самом деле нет. К сожалению, нет. Ибо, несмотря на результаты проведённого в области опроса (напомним, что более 83% высказались за предоставление нам как субъекту федерации равных прав с республиками), их остаётся только принять к сведению. Дело в том, что в коротком промежутке между решением провести опрос и самим опросом Верховный Совет взял и лишил малые областные советы права законодательной инициативы. Удивляться, впрочем, нечему, с нашими законодателями и не такое бывает. Сами дали — сами взяли. Остаётся только «принять к сведению» это очередное проявление всевластия высшего органа законодательной власти и бороться за свои права дальше».[3]

В той же публикации речь шла и о том, что областная прокуратура решила оспорить проведение опроса в суде. Якобы при его назначении были нарушены сроки. На момент выхода публикации Свердловский облсуд уже отказался признать правоту прокуратуры. Впрочем, как отмечалось в публикации, «никаких реальных результатов область от этого не получит в любом случае».

Правда, совсем уж руки областная власть не опускала. В конце мая 1993 года на одном из круглых столов обсуждалось, каким образом Свердловская область может добиться равноправия с республиками. На тот момент в России обсуждалось два проекта Конституции страны. И, как отмечал Гребенкин, оба они «практически не уделяют внимания областям и краям, оба далеки от идеи федерализма». Тогда же были озвучены и возможные варианты повышения статуса. Тот же Гребенкин констатировал, что «в нынешней ситуации отношения между федерацией, автономиями и областями напоминают шаткое трёхэтажное строение без лестничных пролётов», а «по всем вопросам, возникающим у субъектов федерации (бюджет, пользование недрами и т.д.) приходится обращаться наверх».

«Положительный ответ, полученный при опросе, позволяет нам принять Устав области, согласно которому мы можем в порядке законодательной инициативы выдвигать свои предложения в Конституции, тем более что ВС за год не разработал документов по совместной компетенции субъектов федерации», — сказал Гребенкин.

На этой встрече были названы и возможные пути повышения статуса области. Предполагалось, что регион получит статус свободной экономической зоны. Ещё один вариант — «директивный путь», когда федеральные власти передают часть своих полномочий региону. Также было озвучено предложение повысить статус решениями облсовета. Один из участников даже посоветовал разработать вариант управления областью в условиях суверенности, вдруг пригодится.

Прозвучала и инициатива добиваться повышения статуса совместно с другими субъектами федерации. «Нужно укреплять союз областей, укреплять региональную власть», — отмечали участники дискуссии. [4]

А пока надежды были возложены на Конституционное совещание, где планировалось выработать проект Конституции России. Было представлено два варианта: президентский и тот, что подготовила конституционная комиссия. 1 июня 1993 года в Верховном Совете перед этим событием прошло совещание депутатов всех уровней. От Свердловской области на выступление записался руководитель делегации области, председатель депутатского контрольного комитета областного совета Анатолий Матросов. Но слова ему не дали. «Областная газета» опубликовала текст несостоявшегося выступления.

«Суверенизация районов, подписание Федеративного договора, ставшего составной частью действующей Конституции, дало толчок к развитию и расширению роли регионов в построении российской государственности. Однако жёсткая линия центра в вопросах бюджетного устройства, налоговой политики, в вопросах уровня собственности и права распоряжения ею на территориях краёв, областей привела и — через Федеративный договор и Конституцию — закрепила неравенство субъектов федерации», — заявил Анатолий Матросов.

«Фактически в более изощрённой форме — через существующую Конституцию — творится насилие над большинством субъектов федерации: регионами, областями, краями — в угоду меньшинства: республик, автономий — таких же субъектов федерации», — продолжил Матросов.

Руководитель делегации Свердловской области отметил, что «одной из важнейших задач в будущем государственном устройстве России, закреплённых будущей Конституцией, должно быть утверждение и закрепление реального равенства всех суверенных субъектов федерации во всех областях: в политической, социально-экономической, финансовой, бюджетной и других». Для этого Анатолий Матросов предлагал исключить из будущей Конституции «зону совместного ведения». По его мнению, «необходимо более полно и чётко сформулировать уровни компетенции федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов федерации».

"Мы убедились, что разработкой механизма совместного ведения как конституционной нормы Верховный Совет РФ заниматься не собирается, т.к. отдельные представители депутатского корпуса России до сих пор считают, что естественные требования регионами самостоятельности в решении вопросов, затрагивающих их основные права, видите ли, «разрушают Россию», — заявил Матросов.

Он также напомнил о том, что Свердловская область ещё в декабре 1993 года внесла в Верховный Совет предложения о механизме совместного ведения. Но они были «замаринованы» Верховным Советом. В связи с этим к заявлениям председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова о том, что Верховный Совет готов подписывать соглашения даже с поселковыми советами, Матросов отнёсся с большой долей недоверия.

«Если за целый год ВС не принял ни одного законодательного акта о механизме разграничения предметов ведения и механизме совместного ведения, а за полгода не удосужился рассмотреть проект соглашения Свердловской области о разграничении предметов ведения, то можно сделать вывод, что это кому-то выгодно. Единственно, кому это НЕвыгодно — краям и областям России, представляющим интересы 85 процентов россиян, проживающих на этих территориях», — сказал Матросов.

«Мы считаем недопустимым нарушение паритетности субъектов федерации в высших органах представительской власти независимо от силового давления, оказываемого республиками на федеральные структуры власти. Мы считаем недопустимым, чтобы такие регионы, как Урал, оставались всего лишь дойной коровой для большинства автономий и для громадной армии федеральных чиновников, научившихся только отнимать и делить не своё. Мы считаем недопустимым такое устройство Российской Федерации, при котором занижается и делается вторичной (или даже третичной) роль российских территорий и искусственно раздувается роль национальных территорий. Это ослабляет, а не усиливает Россию и, к сожалению, может продолжить политику насилия центра по отношению к якобы равноправным и суверенным субъектам федерации», — отметил Матросов. «Мы считаем, что становление российской государственности начинается становлением сильных регионов, поэтому будущая Конституция должна закрепить как правовую норму не только декларативное равноправие субъектов федерации, но и механизм реализации их прав», — заключил Матросов. [5]

Пристальное внимание его несостоявшемуся выступлению мы уделили потому, что в нём, по сути, показаны основные претензии руководства Свердловской области к федеральному центру. Заседание в Верховном Совете, на котором Матросов собирался сделать этот доклад, прошло в преддверии Конституционного совещания. Оно открылось 5 июня 1993 года в Москве. На нём планировалось выработать проект Конституции России. Свои предложения представили и свердловчане, и эти предложения вполне созвучны тем. что озвучил Матросов. В работе Конституционного совещания приняли участие глава администрации Свердловской области Эдуард Россель, председатель Свердловского областного совета Анатолий Гребенкин и другие представители Среднего Урала. Рассматривали два проекта Конституции: президентский и тот, что представила конституционная комиссия. Эдуард Россель о ходе обсуждения поначалу высказался весьма положительно:

«Обсуждение идёт конструктивно, без митинговщины. В результате приходим к той редакции статьи, которая устраивает большинство. Правда, замечу, что обсуждение проектов мы начали с тех разделов, по которым мнения в основном совпадают. Противоречия наблюдаются в подходах к государственному устройству России. Своё мнение на этот счёт я высказывал неоднократно и постараюсь провести его и на совещании. В основу должен быть положен территориальный принцип деления России, который бы гарантировал равные экономические и политические права всем субъектам федерации. Кстати, эту позицию поддерживают многие главы администраций областей и краёв».[6]

Судя по последующему развитию событий, прийти к компромиссу по этому вопросу так и не удалось. 16 июня та же «Областная газета» опубликовала корреспонденцию Виталия Клепикова «Закон законов созревает». Основная часть публикации о том, что нынешний Основной Закон не работает и необходима новая Конституция. Автор прогнозирует скорый референдум по Конституции. Есть там слова и о борьбе краёв и областей за равноправие с республиками:

«Республиканские власти страстей не разжигают, но упорно не хотят, чтобы в политическом отношении Свердловская область была равна, например, Башкортостану. А края и области «второсортными» быть не желают. И вот уже Вологодская область официально объявила себя республикой…» .[7]

Дальнейшее развитие событий было легко предугадать. Представители краёв и областей так и не добились равноправия с республиками. И начали объявлять о создании республик. Не осталась в стороне и Свердловская область. Более того, лишь ей, пожалуй, из всех и удалось довести процесс практически до конца.

Продолжение следует.

Использована литература:

[1] Областная газета. Екатеринбург. 30 апреля 1993. С. 1.

[2] Равноправия хотите? // Областная газета. Екатеринбург. 20 апреля 1993. С. 1.

[3] Наталья Пономарёва. Кто дал — тот и взял // Областная газета. Екатеринбург. 21 мая 1993. С. 1.

[4] Татьяна Косинская. От полномочий не откажемся // Областная газета. Екатеринбург. 28 мая 1993. С. 1.

[5] За равенство субъектов Федерации // Областная газета. Екатеринбург. 11 июня 1993. С. 1.

[6] Рассматриваются два проекта// Областная газета. Екатеринбург. 11 июня 1993. С. 1.

[7] Виталий Клепиков. Закон законов созревает // Областная газета. Екатеринбург. 16 июня 1993. С. 2.