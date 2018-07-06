Мотострелки отбили атаку «противника» на поселок в Алтайском крае

Барнаул, , 10:45 — REGNUM Военнослужащие дислоцированного в Алтайском крае мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ в ходе учений отбили атаку условного противника на поселок, сообщает 6 июля пресс-служба ЦВО.

Разведывательное подразделение с помощью беспилотников обнаружило крупное скопление сил противника. Военнослужащие перехватили радиопереговоры боевиков о готовящемся нападении на поселок, после чего мотострелки атаковали отряды противника и уничтожили боевые группы.

В военных учениях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано порядка 100 единиц техники. Отмечается, что учения проходили с учетом полученного в Сирии боевого опыта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Еврейской автономной области начались учения дальневосточных ракетчиков. В манёврах участвуют экипажи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Подразделения отработают действия по отражению нападения диверсионных групп.

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