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На Ямале запустили новый формат назначения чиновников

Политика

Первым опытом стал отбор кандидатур на должность директора департамента государственного заказа ЯНАО

На Ямале запустили новый формат назначения чиновников
Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Салехард, 5 июля 2018, 18:16 — REGNUM  На Ямале отбирают претендентов на должность директора департамента государственного заказа в формате конкурса «Лидеры России». На место главного по госзаказу в ЯНАО заявились 48 человек с Ямала, Югры, Тюменской, Московской, Иркутской областей, Башкирии и Коми, из Краснодарского и Алтайского краев, из Санкт-Петербурга, Воронежа, Томска, Москвы, Ростова-на-Дону и Красноярска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 5 июля, стартовал финальный этап конкурса. В Салехард приехали 12 участников, вышедших на финишную прямую отбора. Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов пояснил выбор формата отбора претендентов по принципу всероссийского кадрового конкурса «Лидеры России» прозрачностью и открытостью процедуры.

«Этот конкурс — наглядный пример того, как может происходить назначение на высокие государственные должности. Это открытая процедура, а не какие-то закадровые решения. Мы будем неоднократно пользоваться таким механизмом», — заявил Дмитрий Артюхов.

На очный этап конкурса пригласили тех, кто успешно справился с дистанционными заданиями. Среди них — управленцы бюджетной сферы и коммерческих учреждений. Конкурсантов ждут собеседования с экспертами, решение тематических кейсов и проверка на умение работать в команде. В правительственной пресс-службе отмечают, что ровно половина финалистов являются участниками конкурса «Лидеры России». Причём сам врио губернатора ЯНАО был участником данного кадрового конкурса в 2017 году.

Отметим, что прежний директор департамента госзаказа Виктория Рубан ушла в отставку по официальной версии в связи с переездом в другой регион. По неофициальной, по причине постоянных скандалов, поднятых общественниками в результате мониторинга сайта госзакупок.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из регионов ЦФО

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