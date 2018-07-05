На Ямале запустили новый формат назначения чиновников

Салехард, , 18:16 — REGNUM На Ямале отбирают претендентов на должность директора департамента государственного заказа в формате конкурса «Лидеры России». На место главного по госзаказу в ЯНАО заявились 48 человек с Ямала, Югры, Тюменской, Московской, Иркутской областей, Башкирии и Коми, из Краснодарского и Алтайского краев, из Санкт-Петербурга, Воронежа, Томска, Москвы, Ростова-на-Дону и Красноярска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 5 июля, стартовал финальный этап конкурса. В Салехард приехали 12 участников, вышедших на финишную прямую отбора. Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов пояснил выбор формата отбора претендентов по принципу всероссийского кадрового конкурса «Лидеры России» прозрачностью и открытостью процедуры.

«Этот конкурс — наглядный пример того, как может происходить назначение на высокие государственные должности. Это открытая процедура, а не какие-то закадровые решения. Мы будем неоднократно пользоваться таким механизмом», — заявил Дмитрий Артюхов.

На очный этап конкурса пригласили тех, кто успешно справился с дистанционными заданиями. Среди них — управленцы бюджетной сферы и коммерческих учреждений. Конкурсантов ждут собеседования с экспертами, решение тематических кейсов и проверка на умение работать в команде. В правительственной пресс-службе отмечают, что ровно половина финалистов являются участниками конкурса «Лидеры России». Причём сам врио губернатора ЯНАО был участником данного кадрового конкурса в 2017 году.

Отметим, что прежний директор департамента госзаказа Виктория Рубан ушла в отставку по официальной версии в связи с переездом в другой регион. По неофициальной, по причине постоянных скандалов, поднятых общественниками в результате мониторинга сайта госзакупок.

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