Мнение: «КПРФ – на грани серьёзного внутреннего кризиса»

Новосибирск, , 08:39 — REGNUM Ситуация с отказом КПРФ от участия в губернаторских выборах в ряде регионов свидетельствует о том, что в этой партии есть достаточно популярные политики, способные составить конкуренцию выдвиженцам партии власти. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог Анатолий Савостин. При этом, по его мнению, КПРФ находится на грани серьёзного внутреннего кризиса.

«Уверен, что в Новосибирской области участие Анатолия Локтя (мэр города Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) в выборах губернатора закончилось бы его победой. Думаю, именно ситуация в Новосибирской области стала толчком к тому, что Кремль вступил в переговоры с Геннадием Зюгановым. В других регионах коммунисты тоже могли «пощекотать» нервы единороссам», — рассуждает политолог.

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Савостин уверен, что региональные коммунисты недовольны решением ЦК о неучастии в губернаторских выборах в ряде регионов.

«Второй аспект заключается в том, что КПРФ находится на грани серьёзного внутреннего кризиса. Уверен, что региональные политики крайне недовольны решением своего ЦК. «Низам» послан сигнал о том, что карьерных перспектив КПРФ дать инициативным и деятельным политикам не в состоянии. Это снижает «котировки» партии среди подрастающего поколения политиков, которые либо будут вынуждены искать для себя другие партии, либо всё-таки сумеют устроить переворот внутри компартии. Второе маловероятно, поскольку партию власти нынешняя роль КПРФ вполне устраивает, и им переворот и приход к руководству новых людей невыгоден», — резюмировал эксперт.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Сибири выберут губернаторов Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также главу Хакасии. В Кузбассе и Хакасии коммунисты выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора. А в Красноярском крае, Омской области, Новосибирской области представители КПРФ заявили о том, что поддерживают действующих руководителей регионов и выдвигать своих кандидатов не будут. Позже стало известно, что от участия в губернаторских выборах отказались и коммунисты Алтайского края.

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«Капитуляция» коммунистов в июне стала темой номер один в сибирских регионах.

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