На кресло губернатора Алтайского края пока претендуют трое

Барнаул, , 12:22 — REGNUM Избирательная комиссия Алтайского края сегодня, 3 июля, зарегистрировала третьего кандидата в губернаторы. Помимо врио главы региона Виктора Томенко и кандидата от «Партии Роста» Андрея Крылова документы сдал руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном собрании Владимир Семёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь, чтобы пройти так называемый «муниципальный фильтр», в свою поддержку ему предстоит собрать 534 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) глав городов и районов края, избранных посредством прямых выборов, пояснили в Алтайкрайизбиркоме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Алтайском крае пришлось назначить на 9 сентября 2018 года после неожиданной отставки Александра Карлина. Врио губернатора Указом российского президента Владимира Путина назначен чиновник из Красноярска Виктор Томенко. Как утверждают источники в региональном правительстве, сегодня, 3 июля, он вызван на разговор к Кремль.

Приём документов от желающих принять участие в губернаторской гонке будет проходить до 28 июля 2018 года. Уже известно, что как минимум одна оппозиционная партия — КПРФ — не будет выставлять своего кандидата на губернаторские выборы. Коммунисты пояснили, что не видят смысла встраивать своих людей в исполнительную вертикаль власти.

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