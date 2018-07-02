Алтайские коммунисты отказались от участия в губернаторских выборах

Барнаул, , 08:04 — REGNUM Несмотря на очевидную бесперспективность, алтайские коммунисты только сегодня определились, что не будут заявлять на предстоящих губернаторских выборах своего кандидата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В условиях ощутимого кадрового голода КПРФ может быть выгодно «слить» выборы, объяснив своё решение не опасением показать неубедительный результат, а идеологическими причинами. Одну из них озвучил на днях экс-лидер алтайских коммунистов Серей Юрченко. Покинув партию, он заявил что коммунистам не стоит занимать высокие посты в исполнительной системе власти, мол, перспективнее «встраиваться» в законодательные органы.

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Вслед за коммунистами от участия в выборах главы региона могут оказаться и алтайские справедливороссы. Их лидер Александр Терентьев не скрывает своей симпатии к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко. Поэтому не исключено, что из оппозиционных сил серьёзно оппонировать назначенному в конце мая врио будет один лишь лидер фракции в Алтайском краевом законодательном собрании Владимира Семенов, за плечами которого два депутатских срока в Госдуме РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при выборах высших должностных лиц Алтайского края используется особый институт, который получил в СМИ название «муниципальный фильтр». В поддержку кандидатов теперь предстоит собрать 534 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и/или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Помимо алтайских коммунистов от участия в выборах отказались также представители КПРФ в Новосибирске, Красноярске и Омске.