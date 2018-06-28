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Жителям России не позволят заработать на online-торговле редкими животными

Политика

Наказание за «краснокнижную» торговлю в интернете будет достаточно жёстким — до 4 лет лишения свободы

Барнаул, 28 июня 2018, 09:02 — REGNUM  Эксперты поддерживают введение в России уголовной ответственности за online-торговлю редкими видами диких животных и биологических ресурсов, их частей и дериватов (производных).

Ужесточение законодательства в этой сфере представляется своевременным и актуальным, поскольку «звериный бизнес» в России приобрёл громадные масштабы. В интернете можно встретить множество сайтов о продаже краснокнижных животных — от бенгальского тигра (200−300 тыс. руб) до детёныша индийского слона (3−12 млн рублей).

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«Это свидетельство того, что люди покупают краснокнижных животных, создают пары и занимаются разведением. С точки зрения генетики происходит смешивание, и в результате этого вид очень серьёзно меняется, что негативно скажется на дальнейшем существовании вида на планете. Этим должны заниматься только специалисты», — полагает директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

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Напомним, в докладе-расследовании «Разрушение криминальных сетей: киберпреступность в сфере торговли дикими животными», обнародованном в конце мая 2018 года Минприроды РФ и Международным фондом защиты животных (IFAW), в частности, сказано, что на электронных площадках Германии, Франции, Великобритании и России эксперты обнаружили тысячи выставленных на продажу живых млекопитающих, рептилий, птиц и других представителей краснокнижной фауны, а также множество товаров, сделанных из редких животных. Оценочная стоимость всех экземпляров, обнаруженных на рынке за период проведения исследования, превысила 50 миллионов рублей.

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