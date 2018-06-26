Рослесхоз надеется на федерализацию авиационной охраны лесов

Хабаровск, , 18:13 — REGNUM Предложение о федерализации системы авиаохраны лесов от пожаров в ближайшее время будет представлено руководству России, глава Рослезхоза Иван Валентик надеется на положительное решение, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

«Безусловно, с точки зрения увеличения финансирования регионов по новой методике распределения субвенций, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке, это увеличение достаточно большое, до 35%, которое позволяет обеспечивать большую кратность патрулирования, но пока еще этого недостаточно, и нужно серьезно обсуждать вопрос о федерализации авиационной охраны лесов Российской Федерации», — сказал Валентик в ходе третьего этапа Национального лесного форума, который проходит под эгидой Госдумы.

Валентик констатировал, что «фактически сегодня в значительной степени авиационная составляющая охраны лесов от пожаров является системно проблемной».

"При том, что численность воздушных судов до 2005 года в составе централизованной федеральной «Авиалесоохраны» составляла порядка 215 единиц, при том, что там работало более 5 тыс. десантников, при том, что действительно показатели кратности патрулирования соответствовали нормативным, при том, что обнаружения локализации были на минимальных площадях, — эта система работала эффективно. К сожалению, сегодня система дает сбой», — отметил он.

Глава ведомства сообщил, что проработанные предложения будут в ближайшее время представлены руководству страны.