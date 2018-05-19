Bild назвал Путина «хозяином мировой политической арены»

Берлин, , 18:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился в своей резиденции в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель, дал понять последней, «кто хозяин на мировой политической арене». Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Автор статьи считает, что канцлер Германии не желала поднимать слишком много «шумихи», привлекая внимания к своему официальному визиту в Сочи. По мнению журналиста, все произошло совершенно иначе.

«Он (президент РФ) показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — считает сотрудник СМИ.

Автор статьи напомнил, что 17 мая Путин «отпраздновал победу над террористами» с главой Сирии Башаром Асадом, на которого канцлер Германии ранее возложила ответственность за «преступления» в Сирии.

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