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Пресс-центр REGNUM: «Эффективность управления в российских городах»

Политика

22 мая в пресс-центре REGNUM состоится девятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион»

Пресс-центр REGNUM: «Эффективность управления в российских городах»
© ИА REGNUM
ИА REGNUM

Москва, 19 мая 2018, 15:54 — REGNUM  

22 мая в пресс-центре REGNUM состоится девятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в российских городах: критерии, динамика, влияние на политический процесс».

Вопросы для обсуждения:

  • Презентация первого рейтинга эффективности управления в городских округах Российской Федерации (подготовлен совместно АПЭК и Лабораторией региональных политических исследований НИУ ВШЭ).
  • Городская управленческая элита, ее структура и интересы.
  • Эффективность управления в городах-миллионниках и других городских округах.
  • Динамика эффективности управления.
  • Влияние качества управления на политический процесс в городах.
  • Праймериз «Единой России» в городских округах: специфика подготовки и проведения, состав участников.

На youtube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Время проведения: с 13:00 до 15:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж).

Регистрация участников и аккредитация СМИ:

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