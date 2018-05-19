Пресс-центр REGNUM: «Эффективность управления в российских городах»

Москва, 19 мая 2018, 15:54 — REGNUM
22 мая в пресс-центре REGNUM состоится девятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в российских городах: критерии, динамика, влияние на политический процесс».
Вопросы для обсуждения:
- Презентация первого рейтинга эффективности управления в городских округах Российской Федерации (подготовлен совместно АПЭК и Лабораторией региональных политических исследований НИУ ВШЭ).
- Городская управленческая элита, ее структура и интересы.
- Эффективность управления в городах-миллионниках и других городских округах.
- Динамика эффективности управления.
- Влияние качества управления на политический процесс в городах.
- Праймериз «Единой России» в городских округах: специфика подготовки и проведения, состав участников.
На youtube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Время проведения: с 13:00 до 15:00, регистрация участников с 12:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж).
Регистрация участников и аккредитация СМИ: