Экс-президент Киргизии отозвал иски против журналистов и правозащитников

Бишкек, , 12:48 — REGNUM «Позитивные изменения, происходящие за последний год в официально зарегистрированных информационных ресурсах и медиасообществе Киргизии позволяют мне отозвать материальную часть исковых претензий к журналистам Нарыну Айыпу и Дине Масловой, а также правозащитнице Чолпон Джакуповой», — говорится в заявлении экс-президента Алмазбека Атамбаева, размещенном на официальном сайте «Социал-демократической партии Кыргызстана», лидером которой он является в настоящее время.

Бывший глава государства ответил на обращение Института Медиа Полиси и представительства «Интерньюс» в республике касательно многомиллионных исков, выдвинутых Атамбаевым против вышеназванных лиц, в которых медиаэксперты отмечают, что «являются безусловными противниками какого-либо преследования журналистов, всегда выступали и будут выступать против любых рисков ущемления свободы слова».

"В медиасообществе состоялись многочисленные беседы в части соблюдения норм журналистской этики, тренинги и круглые столы. Все это позволило повысить качество публикуемых материалов и редактирования, в том числе обратить внимание на проблему «фейковых» новостей. В этой связи, по наблюдениям экспертов, за прошедший год отмечается также, что редакции СМИ и официально зарегистрированных интернет-ресурсов стали больше внимания уделять проверке достоверности заявлений политиков и общественных деятелей, а также публикуемых ими сообщений и информации», — отмечает пресс-центр СДПК.

При этом медиаэксперты подчеркивают, что «сохранение угрозы выплаты многомиллионных исков и тем более, практики подобного наказания СМИ несет в себе лишь негативный фактор и чревато тем, что созданными механизмами могут воспользоваться лица, преследующие либо цели наживы, либо цели удушения свободы слова».

В ответ на это Алмазбек Атамбаев заявил, что «материальная часть исков никогда не была целью, а речь шла только о необходимости создания механизмов защиты общества от клеветы».

Экс-глава государства считает исключительно важным то, что «в результате рассмотрения исков в судах и обращения внимания общества, а также самих журналистов к теме «фейков» и клеветы, ситуация в информационном пространстве Киргизии существенно изменилась в лучшую сторону».

ИА REGNUM напоминает, что в 30 июня 2017 года Октябрьский районный суд Бишкека рассмотрел и удовлетворил иски о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева (на тот момент действующего президента Киргизии) против главного редактора ИА «Zanoza.kg» Дины Масловой, журналиста Нарынбека Идинова (псевдоним Нарын Айып) и правозащитницы Чолпон Джакуповой.

Судебный орган обязал это интернет-издание, его журналистов и правозащитницу выплатить главе государства компенсацию на общую сумму в 9 млн сомов (8,1 млн рублей по текущему курсу) и дать опровержение по статьям «Чолпон Джакупова: Пораприструнить человека с маниакальными наклонностями» и «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?».