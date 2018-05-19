Партия «Альтернатива для Германии» подала в суд на Меркель

Берлин, , 12:32 — REGNUM Правая германская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в конституционный суд жалобу на канцлера Германии Ангелу Меркель в связи с миграционной политикой её кабинета. Об этом сегодня, 19 мая, пишет газета Zeit со ссылкой на юриста партии АдГ Штефана Бранднера.

Сообщается, что жалоба была подана в конституционный суд города Карлсруэ ещё 14 апреля этого года. В жалобе сказано, что при разработке миграционной политики кабинет Меркель нарушил право бундестага участвовать в решении данного вопроса. В связи с этим АдГ требует, чтобы суд проверил решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, которое она приняла в сентябре 2015 года.

«Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если приведет к желаемому результату», — уверен Бранднер.

Он подчеркнул, что Меркель в кратчайшие сроки должна будет покинуть свой пост.

Напомним, что в 2015 году в Германию приехали порядка миллиона мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Это спровоцировало рост правых настроений в Германии и, в частности, определенный электоральный успех АдГ на прошедших в минувшем году выборах в бундестаг. Правительство Меркель было вынуждено ограничить поток мигрантов на уровне в 200 тыс. в год.