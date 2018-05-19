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США прекращают финансовую помощь северо-западным провинциям Сирии

Политика

Решение связано с выполнением задачи Трампа по сокращению расходов США в Сирии

США прекращают финансовую помощь северо-западным провинциям Сирии
Maklay62
Доллары США

Вашингтон, 19 мая 2018, 10:46 — REGNUM  Программы помощи северо-западным регионам Сирии со стороны правительства США остановлены. Об этом сообщает телеканал CBS.

По сведениям источников телеканала, отныне помощь перестаёт поступать в том числе и сирийским провинциям Африн и Идлиб. Также отмечается, что ежегодно данным регионам США выделяли «десятки миллионов долларов». Кроме того, источники дали понять — данное решение связано с выполнением задачи президента США Дональда Трампа по сокращению расходов США в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что финансирование неправительственной организации «Белые каски» в Сирии следует возобновить. Конгрессмен аргументировал свою позицию заботой о сирийском народе.

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