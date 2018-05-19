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Ярош назвал убийц комбрига Мамиева

Политика

Нацисты не уйдут от наказания

Ярош назвал убийц комбрига Мамиева
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Цитата из видео: Памяти Олега Мамиева

Киев, 19 мая 2018, 10:06 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины нацист Дмитрий Ярош раскрыл личности боевиков, причастных к убийству командира бригады вооруженных сил Донецкой народной Республики Олега Мамиева («Мамай», позывной «Пятнашка»). Соответствующее сообщение Ярош опубликовал сегодня, 19 мая, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

За убийство «Мамая» Ярош благодарит трёх украинских боевиков.

«Спасибо комбату «Черному», ротному «Рэмбо» и другу «Кипишу» за профессиональную и качественную работу! Так держать! На одного «комбрига» у сепаров стало меньше», — пишет Ярош.

Напомним, ранее «Союз добровольцев Донбасса» сообщил, что командир Мамиев погиб на боевом посту.

Известно, что Мамиев воевал в Донбассе с 2014 года, когда он вступил в батальон «Восток». Мамиев участвовал во многих боевых операциях, всегда оказываясь на самых опасных участках. Он был награждён высшими наградами Донецкой Народной Республики. Поохороны комбрига пройдут в Донецке.

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Война в Донбассе
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