Шведская газета выяснила, в какие страны лучше не устраивать вторжение

Стокгольм, , 09:21 — REGNUM Шведская газета Svenska Dagbladet решил пофантазировать на тему гипотетических войн и проанализировала, вторжение в какие страны практически точно обречено на провал. Соответствующая статья в этом издании была опубликована накануне, 18 мая.

Статься в Svenska Dagbladet выглядит довольно наивно если учесть все современные средства ведения войны, однако в некоторых аспектах она не лишена логики. Издание утверждает, что вторжение по крайней мере в три страны — Россию, Швейцарию и Новую Зеландию — для гипотетического агрессора будет «сущим кошмаром».

Вторжение в Швейцарию довольно трудная задача — так как эта страна окружена Альпийскими горами, где швейцарская армия контролирует каждый перевал и стратегическую высоту. Хотя сама по себе швейцарская армия невелика — всего 150 тыс. человек — но в стране есть 4 млн подготовленных гражданских, готовых встать под ружье в случае мобилизации. Также в Швейцарии много бункеров и горных укреплений.

Вторжение в Новую Зеландию выглядит также крайне сложной задачей так как это островное государство расположено более чем в 1600 км от ближайшего материка — Австралии. А от Азии и остального мира Новую Зеландию отделяет ещё большее расстояние. Шведское издание считает, что высадка войск в Новой Зеландии и их снабжение выглядит практически невозможной задачей.

С Россия — всё понятно. Это самая большая страна, в которой очень высокие горы, темные бескрайние леса, непроходимые болта, мерзлая тундра, бурные реки, жаркие степи и вообще туда лучше не соваться никогда и никому. Кроме того издание напоминает, что русские, участвовавшие в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в этой сфере.