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Эрдоган требует отправить в Палестину миротворцев ООН

Политика

Нужно защитить палестинцев

Эрдоган требует отправить в Палестину миротворцев ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM
Миротворческие силы ООН

Анкара, 19 мая 2018, 09:09 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал отправить в Палестину миротворческую миссию Организации Объединённых Наций. Об этом накануне, 18 мая, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что молодёж палестинского народа, которая гибнет ежедневно от «террора Израиля», надо срочно защитить. Всю вину за происходящее на границе сектора Газа и Израиля президент Турции возложил исключительно на Тель-Авив, пособником которого он назвал США.

Напомним, 18 мая в Стамбуле открылся чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Главными темами саммита стали ситуация на границе сектора Газа и Израиля, где продолжаются столкновения палестинцев в израильскими силами безопасности, и перенос американского польства в Иерусалим.

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