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ВВС США изменили полет двух бомбардировщиков после угроз КНДР

Политика

Северная Корея готова выйти из переговорного процесса

ВВС США изменили полет двух бомбардировщиков после угроз КНДР
Tormod Sandtorv
Агитационный плакат КНДР

Вашингтон, 19 мая 2018, 08:45 — REGNUM  Командование военно-воздушных сил США изменило маршрут запланированного полета двух американских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-52 таким образом, чтобы он не пролегал в воздушном пространстве над Корейским полуостровом. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Сообщается, что о таком изменении попросила Южная Корея, которая не хочет раздражать Пхеньян в преддверии готовящихся переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Известно, что стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США вылетели с американской авиабазы на острове Гуам в Тихом океане и приземлились там же. Их полет продолжался около 48 часов. Они пролетели к югу и юго-востоку от Корейского полуострова, но не заходили в воздушное пространство Южной Кореи. Было ли на борту этих самолетов ядерное оружие не уточняется. Подчеркивается, что полет не был учебным.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын должны встретится в Сингапуре 12 июня. Однако эта встреча уже оказалась под угрозой, так как США и Южная Корея в очередной раз проводят свои агрессивные военные учения у границ КНДР. Пхеньян уже отказался от проведения переговоров на уровне министров с Южной Кореей.

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США и КНДР
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