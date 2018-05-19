США больше не будут спонсировать террористов на северо-западе Сирии

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа отказалась предоставлять финансовую помощь по восстановлению северо-западных районов Сирийской Арабской Республики. Об этом накануне, 18 мая, сообщает CBS со ссылкой на неназванных «официальных лиц США».

Сообщается, что президент Трамп дал поручение пересмотреть все программы содействия Сирии. Известно, что в рамках этих программ США финансировали так называемую «сирийскую оппозицию», которая на самом деле была придатком к террористическим группировкам, наводнившим Сирию в ходе войны. В результате пересмотра было решено отказаться от программы оказания содействия северо-западным регионам Сирии.

Американские чиновники смогли наконец-то установить, что большая часть северо-западной Сирии контролируется законным правительством во главе с Башаром Асадом. Остается ещё провинция Идлиб, в части которой всё ещё властвуют террористы, но по всей видимости в Вашингтоне уже списали со счетов этот террористический анклав.

При этом высвободившиеся финансовые средства скорее всего будут влиты в программу содействия восстановлению северо-восточных регионов Сирии, где ещё пока держаться курдские силы, поддерживаемые США. Известно, что в Сирии остаются порядка 2 тыс. американских солдат, но президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении вывести их как можно скорее.