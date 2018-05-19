Порошенко придумал, как Украина использует Крымский мост

Киев, , 07:51 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко решил в очередной раз поделится с миром своими фантазиями и рассказал, как Украина будет использовать Крымский мост, «когда вернет Крым». Соответствующее заявление Порошенко сделал накануне, 18 мая, на мероприятии, посвященном крымско-татарскому народу.

Порошенко вновь повторил свою «политическую мантру» о том, что Украина непременно вернет себе Крым, а вот когда она вернет, то обязательно использует Крымский мост, построенный Россией для связей с Кубанью, где, по мнению украинского президента, «живет также большое количество украинцев». Также с «другой Россией — не агрессором».

Кроме того Порошенко вновь повторил кажущуюся ему удачной фразы о том, что Крымский мост очень понадобится России, когда она будет «отступать из Крыма».

Также Порошенко озвучил очередное бредовое обвинение в адрес России о том, что она якобы преследует крымских татар на полуострове. При этом сами крымские татары так не считают.