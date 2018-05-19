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Министерство обороны КНР защитит граждан Китая от конфликта в Мьянме

Политика

«Китайские военные и дальше будут укреплять контроль за границей и принимать все необходимые меры обеспечения безопасности, национального суверенитета и безопасности вдоль границы, а также безопасности жизни граждан Китая, проживающих вдоль границы»

Пекин, 19 мая 2018, 06:52 — REGNUM  Вооруженные силы Китая приняли активные меры по усилению патрулирования вдоль границы с Мьянмой, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны КНР, передает 19 мая агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь военного ведомства Поднебесной У Цянь отметил, что конфликт в Северной Мьянме привел к смерти трех граждан КНР от ракетных обстрелов и шальных пуль, которые упали на китайской территории. Он призвал все стороны конфликта немедленно прекратить огонь и принять эффективные меры, чтобы предотвратить подобного рода инциденты.

«Китайские военные и дальше будут укреплять контроль за границей и принимать все необходимые меры обеспечения безопасности, национального суверенитета и безопасности вдоль границы, а также безопасности жизни граждан Китая, проживающих вдоль границы», — заявил У.

Напомним, что в Мьянме вновь обострился конфликт между «Армией освобождения рохинджа» и правительственными войсками страны в штате Ракхайн. В результате конфликта в соседний Бангладеш были вынуждены сбежать 600 тыс. человек народности рохинджа.

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