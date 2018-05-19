Посольство РФ: Рады за Скрипаля, а Лондону не верим

Лондон, , 05:33 — REGNUM Информация о выписке бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля из госпиталя в городе Солсбери (Великобритания) радует, но уверенности в его хорошем самочувствии нет, сообщил пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.

Комментируя сообщения СМИ о выписке Скрипаля из госпиталя, представитель посольства заявил:

«Мы удовлетворены тем, что лечение Сергея Скрипаля было успешным и привело к его выписке из больницы. Желаем ему полного выздоровления».

При этом он подчеркнул, что снова важная информация по так называемому делу Скрипаля поступает исключительно из СМИ.

«В отсутствие возможности лично убедиться в том, что с Сергеем и Юлией Скрипалями все хорошо, будем рассматривать действия британских властей как насильственное удержание или похищение двух российских граждан», — сказал дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая британская газета The Guardian со ссылкой на чиновников в Национальной службе здравоохранения Англии написала, что Скрипаль и его дочь Юлия выписаны.

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