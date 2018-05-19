Арестован второй фигурант по «делу Эрмитажа»

Москва, , 05:10 — REGNUM Басманный суд москвы взял под арест второго фигуранта, главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова, по делу о хищении средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, 18 мая сообщает iReactor.

Колесникову выдвинуто обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление в Следственный комитет России по делу о хищении средств было подано самим Государственным Эрмитажем после того, как стало ясно, что деньги похищены мошенническим путем.

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