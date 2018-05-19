Суббота, 19 Мая 2018 года
05:27:04 МСК

Арестован второй фигурант по «делу Эрмитажа»

Политика

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы

Москва, 19 мая 2018, 05:10 — REGNUM  Басманный суд москвы взял под арест второго фигуранта, главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова, по делу о хищении средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, 18 мая сообщает iReactor.

Колесникову выдвинуто обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление в Следственный комитет России по делу о хищении средств было подано самим Государственным Эрмитажем после того, как стало ясно, что деньги похищены мошенническим путем.

Читайте ранее в этом сюжете: Инициатором уголовного дела о хищении выступил сам Эрмитаж

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Минкультуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить