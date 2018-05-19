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Россия будет оставаться в Сирии, пока в ней нуждаются

Политика

«Однако миссия России в Сирии не окончена»

Москва, 19 мая 2018, 04:40 — REGNUM  Присутствие России в Сирии будет сохраняться, пока в нем нуждается руководство САР и сирийский народ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» 18 мая.

Лавров отметил, что многие цели российского военного присутствия были достигнуты, но миссия России в Сирии не окончена. Глава МИД подчеркнул, что в САР функционирует Центр по примирению враждующих сторон, работают два пункта базирования ВС РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад 18 мая заявил о важности сотрудничества между Сирией и Ираном для противостояния западной гегемонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сирии отметил важность укрепления отношений с Ираном

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Мирное урегулирование в Сирии
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