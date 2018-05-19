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Россия рассчитывает на дипломатическое решение проблем между Кореями

Политика

«Со своей стороны продолжим оказывать необходимое содействие реализации межкорейских договоренностей»

Москва, 19 мая 2018, 04:32 — REGNUM  В России удовлетворены развитием мирного диалога между КНДР и Южной Кореей, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью аргентинскому изданию «Кларин» 18 мая.

Лавров также выразил надежду, что позиция США по данному вопросу останется конструктивной и тогда у денуклиаризации Корейского полуострова появятся хорошие перспективы. Министр добавил, что ядерную проблему невозможно решить в ущерб одной из сторон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы МИД США и Южной Кореи 18 мая провели экстренные переговоры, выразив обеспокоенность возможным срывом встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД США и Южной Кореи провели экстренные переговоры

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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