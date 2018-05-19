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Трамп разочаровал Россию выходом из сделки по Ирану

Политика

«Вашингтон в очередной раз действует вопреки мнению большинства государств мира, исключительно в собственных узкокорыстных интересах, грубо попирая нормы международного права», — заявил Сергей Лавров

Москва, 19 мая 2018, 04:12 — REGNUM  Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановление антииранских санкций является нарушением международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» 18 мая.

Глава российского МИД также отметил, что Иран в ответ не пошел на эскалацию конфликта и продолжает выполнять договоренности. Остальные участники сделки, по словам Лаврова, исполняют свои обязательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майкл Помпео намерен уговорить европейских союзников оказать максимальное давление на Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео готовит для «европейских союзников» ультиматум по Ирану

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Противостояние Ирана и США
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