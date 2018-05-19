Трамп разочаровал Россию выходом из сделки по Ирану

Москва, , 04:12 — REGNUM Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановление антииранских санкций является нарушением международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» 18 мая.

Глава российского МИД также отметил, что Иран в ответ не пошел на эскалацию конфликта и продолжает выполнять договоренности. Остальные участники сделки, по словам Лаврова, исполняют свои обязательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майкл Помпео намерен уговорить европейских союзников оказать максимальное давление на Иран.

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