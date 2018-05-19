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Эрдоган считает Вашингтон провокатором хаоса в Газе

Политика

Манипуляции США на Ближнем Востоке возмутили мусульман

Стамбул, Турция, 19 мая 2018, 04:18 — REGNUM  Ответственность за гибель палестинцев в секторе Газа должна быть возложена на Вашингтон, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

Выступая на саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, глава Турции назвал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим «провокационным решением, саботирующим мирный процесс».

Напомним, в связи с гибелью десятков палестинцев в Газе Эрдоган созвал экстренный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. В арабо-израильском конфликте он встал на сторону Рамаллы.

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Турция и США
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