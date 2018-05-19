Лавров: вместо диалога Лондон начал антироссийскую кампанию

Москва, , 03:59 — REGNUM Великобритания начала «дело Скрипаля» с враждебных и провокационных мер в отношение России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» 18 мая.

«Полагаю, что подобные действия без каких-либо доказательств на основе пресловутого подхода «highly likely» (весьма вероятно) не делают чести Великобритании, бросают вызов международному праву», — подчеркнул Лавров, упомянув, что российские призывы к Лондону изменить деструктивный курс и начать честный диалог — игнорируются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Россия неоднократно предлагала Британии помощь в расследовании «дела Скрипаля», однако Лондон так и не согласился пойти на сотрудничество.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин прокомментировал выписку Скрипаля из больницы