Суббота, 19 Мая 2018 года
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Лавров: вместо диалога Лондон начал антироссийскую кампанию

Политика

«Мы сразу же предложили провести совместное расследование, запросили факты, задали конкретные вопросы. В ответ столкнулись с обструкцией и грубыми инсинуациями»

Москва, 19 мая 2018, 03:59 — REGNUM  Великобритания начала «дело Скрипаля» с враждебных и провокационных мер в отношение России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» 18 мая.

«Полагаю, что подобные действия без каких-либо доказательств на основе пресловутого подхода «highly likely» (весьма вероятно) не делают чести Великобритании, бросают вызов международному праву», — подчеркнул Лавров, упомянув, что российские призывы к Лондону изменить деструктивный курс и начать честный диалог — игнорируются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Россия неоднократно предлагала Британии помощь в расследовании «дела Скрипаля», однако Лондон так и не согласился пойти на сотрудничество.

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