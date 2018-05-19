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Трамп выдвинул тихоокеанского адмирала на пост посла в Республике Корея

Политика

«Проверенный в боях военно-морской офицер»

Вашингтон, 19 мая 2018, 03:33 — REGNUM  Кандидатуру адмирала Гарри Б. Гарриса младшего, главу Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, выдвинул на пост посла в Южной Корее президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Сообщается, что адмирал за свою 40-летнюю карьеру ранее занимал посты командующего Тихоокеанским флотом США, шестым флотом США и морским противолодочным патрулем VP-46.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая директором ЦРУ по предложению Дональда Трампа стала Джина Хаспел, которая ранее курировала программы пыток ЦРУ в секретных тюрьмах США за рубежом.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый глава ЦРУ: Палач Джина Хаспел

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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