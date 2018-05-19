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Помпео встретился с главой МИД Нидерландов

Политика

И поблагодарил за поддержку

Помпео встретился с главой МИД Нидерландов
Иллюстрация: U.S. Department of State
Майк Помпео и Стеф Блок

Вашингтон, 19 мая 2018, 03:21 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока за поддержку в Ираке, Афганистане и Мали, в ходе встречи в Вашингтоне, сообщает пресс-служба госдепа США.

Также Помпео обсудил с главой нидерландского МИД беспокоящие обе стороны вопросы отношений с Северной Кореей, Россией и Венесуэлой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госсекретарь США Майк Помпео намерен потребовать союзников США оказать максимальное давление на Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео готовит для «европейских союзников» ультиматум по Ирану

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