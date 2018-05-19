Виртуальная реальность: Порошенко собрался изменить статус Крыма

Киев, , 02:50 — REGNUM В ближайшее время Конституционная комиссия Украины внесет поправки и присвоит Крыму новый статус, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба президента Украины.

Поправки будут включать в себя закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного, а также будет создан новый представительный орган Крымской автономии — Крымская Рада. Также Порошенко пообещал усиленно работать над возвращением Крыма в состав Украины. О способах достижения этой цели Порошенко не рассказал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая депутат украинской рады Антон Геращенко заявил, что Крымский мост достанется Украине после возвращения Крыма. Вернуть Крым Украина пытается через экономичекие санкции в отношении России и дипломатию, однако по факту делегирует свои желания мировому сообществу.

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