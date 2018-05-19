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Пушков – о «ливийском сценарии» для Пхеньяна: Что ж это было у Болтона?..

Политика

Он что, угрожал КНДР?

Пушков – о «ливийском сценарии» для Пхеньяна: Что ж это было у Болтона?..
Gage Skidmore
Джон Болтон

Москва, 19 мая 2018, 02:28 — REGNUM  Заявление советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона о варианте «ливийского сценария» для Пхеньяна выглядит двусмысленно, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Вспоминая вариант Ливии, я задаюсь вопросом, что было у Болтона. Он либо угрожал Северной Корее, либо забыл, что произошло в Ливии», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая Болтон заявил, что рамки будущих договоренностей Вашингтона с Пхеньяном может задать «ливийская модель» ядерного разоружения, оформленная в 2003—2004 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: Планов «опустошить» КНДР как Ливию у США нет — Трамп

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