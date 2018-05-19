Дворковича избрали сопредседателем фонда «Сколково»

Москва, , 01:53 — REGNUM Аркадий Дворкович был избран сопредседателем Совета фонда «Сколково» на заседании Совета фонда 18 мая, сообщает пресс-служба «Сколково».

Стратегию развития фонда Дворкович будет определять совместно с Виктором Вексельбергом, который уже позитивно отметил работу Дворковича в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления фонда Игорь Дроздов сообщил об ожидании назначения Дворковича на пост сопредседателя 18 мая.

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