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Дворковича избрали сопредседателем фонда «Сколково»

Политика

«Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера», — заявил Вексельберг

Москва, 19 мая 2018, 01:53 — REGNUM  Аркадий Дворкович был избран сопредседателем Совета фонда «Сколково» на заседании Совета фонда 18 мая, сообщает пресс-служба «Сколково».

Стратегию развития фонда Дворкович будет определять совместно с Виктором Вексельбергом, который уже позитивно отметил работу Дворковича в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления фонда Игорь Дроздов сообщил об ожидании назначения Дворковича на пост сопредседателя 18 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Дворкович до конца дня может встать во главе «Сколково»

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