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Нетаньяху: Совет по правам человека ООН – лицемеры

Политика

«Ну, просто ничего нового под солнцем»

Нетаньяху: Совет по правам человека ООН – лицемеры
Иллюстрация: U.S. Department of State
Биньямин Нетаньяху

Тель-Авив, 19 мая 2018, 01:16 — REGNUM  Совет по правам человека ООН — сборище лицемеров, старающихся ущемить интересы Израиля, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Комментируя решение СПЧ ООН направить в сектор Газа комиссию по расследованию преступлений Израиля против палестинцев, Нетаньяху заявил:

«Нет ничего нового под солнцем: организация, зовущая себя Советом ООН по правам человека, в очередной раз доказала, что она — лицемерное и предвзятое учреждение, чьей целью является нанесение ущерба Израилю и поддержка терроризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование в СПЧ ООН состоялось 18 мая: против резолюции, инициированной Палестиной, выступили лишь США и Австралия.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет по правам человека ООН расследует преступления против Палестины

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