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Совет по правам человека ООН расследует преступления против Палестины

Политика

США не хотят этого

Нью-Йорк, США, 19 мая 2018, 01:00 — REGNUM  Совет по правам человека ООН проголосовал за расследование военных преступлений Израиля против Палестины, говорится в резолюции СПЧ ООН, принятой 18 мая.

По итогам рассмотрение резолюции, инициированной Палестиной, в сектор Газа отправится комиссия, которая разберется, происходило ли в этом регионе нарушение прав палестинцев израильской стороной.

Резолюция одобрена большинством голосов — 29 странами. Против высказались две страны — США и Австралия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палестина инициировала резолюцию в связи с тем, что в Газе погиб 61 палестинец в результате подавления беспорядков израильскими военными.

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