Суббота, 19 Мая 2018 года
00:51:51 МСК

Пушков: В ЕС не верят договоренностям с США

Политика

«Большой интерес к позиции Китая и России»

Пушков: В ЕС не верят договоренностям с США
Флаги США и ЕС

Москва, 19 мая 2018, 00:34 — REGNUM  Доверия европейских партнеров к сделкам с Вашингтоном нет, 19 мая сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя актуальную международную тему предстоящих переговоров между лидерами США и Северной Кореи, Пушков написал:

«Выступил сегодня на форуме в Братиславе по проблеме Корейского п-ова и встрече [американского президента Дональда] Трампа и [лидера Северной Кореи] Ким Чен Ына. Здесь большой интерес к позиции Китая и России».

«Немало критики администрации Трампа, — отметил сенатор. — В Европе она не вызывает доверия: США, говорят здесь, готовы нарушать любые соглашения».

Напомним, Трамп и Ким собираются встретиться 12 мая в Сингапуре. Скепсис в отношении ЕС к США усилился после одностороннего выхода Вашингтона из так называемой ядерной сделки с Ираном.

Читайте ранее в этом сюжете: «Трамп сделал Пхеньяну предложение, от которого тот не сможет отказаться»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США и Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить