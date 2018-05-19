Пушков: В ЕС не верят договоренностям с США

Москва, , 00:34 — REGNUM Доверия европейских партнеров к сделкам с Вашингтоном нет, 19 мая сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя актуальную международную тему предстоящих переговоров между лидерами США и Северной Кореи, Пушков написал:

«Выступил сегодня на форуме в Братиславе по проблеме Корейского п-ова и встрече [американского президента Дональда] Трампа и [лидера Северной Кореи] Ким Чен Ына. Здесь большой интерес к позиции Китая и России».

«Немало критики администрации Трампа, — отметил сенатор. — В Европе она не вызывает доверия: США, говорят здесь, готовы нарушать любые соглашения».

Напомним, Трамп и Ким собираются встретиться 12 мая в Сингапуре. Скепсис в отношении ЕС к США усилился после одностороннего выхода Вашингтона из так называемой ядерной сделки с Ираном.

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