США обвинили экс-главу парламента Венесуэлы в контрабанде наркотиков

Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Соединенные Штаты ввели санкции против бывшего главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо, 18 мая передает агентство Reuters.

Минфин США обвиняет высокопоставленного венесуэльского политика в отмывании денег и контрабанде наркотиков. Санкции также введены в отношении брата политика Хосе Дэвида Кабельо и его зятя Марлене Жозефина Контрераса.

Диосдадо Кабельо Рондон возглавлял Национальную ассамблею Венесуэлы с 2012 по 2016 год. В 2013 году, после смерти главы Венесуэлы Уго Чавеса, он отказался от президентского поста в пользу действующего лидера страны, тогда вице-президента Николаса Мадуро.

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