Лавров: В отношениях РФ с «историческим Западом» настали непростые времена

Москва, , 23:04 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что в отношениях между Россией и «историческим Западом» настали «весьма непростые времена». Такое заявление Лавров сделал в интервью аргентинской газете «Кларин», опубликованном сегодня, 18 мая.

Лавров напомнил, что Москва не раз указывала на то, что подобное положение дел в международных отношениях — это логическое следствие непрекращающихся односторонних действий ряда западных стран во главе с США, объективно утрачивающих своё доминирование в мировых делах и пытающихся обратить вспять процесс формирования справедливой полицентричной системы международных отношений.

Такие шаги носят явно деструктивный характер и ведут к опасной разбалансирове механизмов глобального управления.

Глава МИД РФ напомнил, что последствия подобной внешнеполитической линии, которую проводят США и страны Запада, уже ощутили на себе народы Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины.

«Складывается впечатление, что определённой части политической элиты на Западе не нравится то, что Россия, успешно решающая задачи внутреннего развития и эффективно защищающая суверенитет, проводит самостоятельный, независимый внешнеполитический курс», — подчеркнул Лавров.

Поскольку Западу не нравится то, что Россия успешно отстаивает свой суверенитет, он стремится Россию наказать и сдержать её развитие.

«В том числе путём односторонних санкций — сформировать в медийном пространстве негативный образ нашего государства», — пояснил Лавров.

Он также заявил, что «игра в одни ворота» с Россией совершенно бесперспективна.