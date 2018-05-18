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Помпео готовит для «европейских союзников» ультиматум по Ирану

Политика

Не стоит «преувеличивать разногласия между США и Европой»

Вашингтон, 18 мая 2018, 23:04 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео потребует от «европейских союзников» максимального давления на Иран и предъявит «дорожную карту» для противодействия «совокупности иранских угроз», 18 мая передает агентство Reuters.

Старший советник по политическим вопросам Брайан Хук сообщил журналистам, что Помпео сделает соответствующее заявление в понедельник 21 мая. Хук также отметил, что не стоит «преувеличивать разногласия между США и Европой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 мая Еврокомиссия опубликовала пакет мер для противодействия новым санкциям США против Ирана. В частности, предлагается перейти на прямые расчеты с Центробанком Ирана, разрешить прямые инвестиции ЕИБ в Иран и заблокировать возможность компаниям ЕС исполнять санкции США.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС отвечает: Европейский инвестиционный банк поддержит компании в Иране

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