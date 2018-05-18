Главная черта политики Германии по отношению к России — амбивалетность

Берлин, , 21:55 — REGNUM «Новый мировой порядок», провозглашенный Джорджем Бушем-старшим после войны в Ираке в 1991 году, уже давно ушел в архивы истории. Надежная структура безопасности в мире, где новые технологии ежедневно ставят под сомнение все устоявшиеся убеждения, в ближайшее время создана не будет, по крайней мере, до тех пор, пока Запад не начнет снова понимать Россию, пишет сегодня, 18 мая, немецкое издание Die Welt.

Карта мира в головах политиков значительно отличается от той, что основана на фактах и балансе сил. Поэтому без тщательного изучения истории и географии, без знания менталитетов и точек зрения, все попытки формирования этого устойчивого нового мирового порядка будут оставаться тщетными, полагает немецкий историк и журналист Михаэль Штюрмер. И степень, в которой Европа сможет на этот порядок влиять, зависит не в последнюю очередь именно от продуктивных отношений с Россией, отмечает эксперт.

В эпоху «азиатского разворота» США и политики «America First» Дональда Трампа и его администрации Европе больше не приходится сильно надеяться на своих трансатлантических партнеров. Это говорит о том, что отношения с Россией в данный момент являются никак не предательством Запада, а необходимым дополнением к европейской политике безопасности, как это и было всегда.

Больше всего из немецких политиков Россию понимал Отто фон Бисмарк, комментирует Штюрмер. Уважение к России пришло к нему еще в бытность прусским дипломатом при российском императорском дворе, однако при этом в отношениях с Россией он всегда сохранял определенную дистанцию, руководствуясь, насколько это возможно, разумом и здравым смыслом. Именно этим и характеризовалась в дальнейшем его политика по отношению к России. Пруссия была великой европейской державой, но под пристальным взглядом своего большого восточного соседа, и Бисмарк никогда не забывал об этом.

Через все международные кризисы и войны, подкрепленные антизападными чувствами и настроениями, Германия со времен Бисмарка испытала по отношению к России целый спектр чувств, отмечет немецкий историк, начиная от очарования и восхищения и заканчивая страхом и отчуждением.

Однако то, что на протяжении двух столетий просуществовало вплоть до сегодняшнего дня — это глубокая амбивалентность немцев по отношению к России, и она глубже, чем в любых других соседних странах Западной Европы и, тем более, в США.

На данный момент, когда стратегический диалог между Россией и Западом нивелирован до санкций, а императив контроля над вооружениями больше не действует, Западу, в том числе и Германии, необходима новая политика в отношении России, нечто между восторгом и демонизацией, заключает Михаэль Штюрмер. Сейчас Европа крайне нуждается в тех, кто знает и принимает Россию во всех ее противоречиях.