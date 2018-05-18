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Президент Ирана призвал страны ОИС прекратить торговлю с Израилем и США

Политика

«Я призываю страны полностью прекратить отношения с сионистским режимом, а также пересмотреть торгово-экономические связи с Америкой»

Президент Ирана призвал страны ОИС прекратить торговлю с Израилем и США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Стамбул, Турция, 18 мая 2018, 22:11 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани обратился к странам-членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) с призывом «прекратить отношения» с Израилем и «пересмотреть» торговые связи с США, 18 мая передает агентство Reuters.

«Я призываю страны полностью прекратить отношения с сионистским режимом, а также пересмотреть торгово-экономические связи с Америкой», — заявил Рухани в выступлении на саммите ОИС в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 мая в турецком Стамбуле открылся экстренный саммит ОИС, собранный в ответ на перенос американского посольства в Иерусалим и убийства протестующих палестинцев на границе Израиля и сектора Газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган открыл экстренный саммит ОИС в Стамбуле

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Противостояние Ирана и США
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