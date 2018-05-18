ФСБ нагрянула в мэрию Нижнего Тагила

Нижний Тагил, Свердловская область, , 21:36 — REGNUM Сотрудники ФСБ сегодня, 18 мая, провели оперативно-следственные мероприятия в здании администрации мэрии Нижнего Тагила. Людей в форме заметили местные жители, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В самой структуре подтвердили факт визита в здание мэрии. Но подробностей не раскрыли.

Зато прокомментировали инцидент в мэрии. Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда пояснил, что силовикам были переданы документы о финансовой деятельности МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия».

По его словам, за последние три года в государственные и муниципальные органы власти неоднократно поступали просьбы проверить деятельность МАУ «АРИС» в сфере рекламы. Впрочем, после таких проверок нарушений закона не выявили.

«Сегодня поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов. Руководством МАУ «АРИС» и Администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам», — пояснил Андрей Ленда.

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При этом добавим, что «АРИС» не занимается наружной рекламой в городе. 27 декабря 2017 года эти полномочия были переданы от управления по организационно-массовой работы управлению муниципального имущества. Такое решение приняла городская дума.