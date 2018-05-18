Эрдоган открыл экстренный саммит ОИС в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 21:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл экстренный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в турецком Стамбуле, созванный в ответ на перенос израильского посольства США в Иерусалим и убийства протестующих в секторе Газа, 18 мая передает агентство Reuters.

В преддверии саммита в Стамбуле прошел митинг, на котором выступили Эрдоган и премьер-министр Палестины Рами Хамдалла. Лидеры призвали «мусульманский мир» противостоять Израилю и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме, в секторе Газа изриальские военные открыли огонь по протестующим палестинцам. От пуль израильских военных погибли 60 человек, более 2000 палестинцев получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: СБ ООН назначил заседание по ситуации в секторе Газа