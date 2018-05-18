Трамп «равняет» членов НАТО

Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что с теми членами НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства по обороне, «разберутся», сообщает 18 мая Синьхуа.

Трамп особенно призвал Германию выполнить свои обязательства, заявив об этом в Белом доме на встрече с находящимся с визитом генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Перечислив страны, которые заплатили «ту сумму, которую они должны платить», он отметил, что есть страны, которые пока не заплатили ожидаемую от них сумму. «У нас есть те, которые не платят, ‑ и с ними разберутся», — сказал президент США.

Европейские союзники по НАТО в 2017 году уже второй год подряд потратили на оборону больше, однако большинству из их не удалось достичь цели отчислений на оборону в размере 2% ВВП.

«Мы ждем от 20 государств-членов выполнения их обязательств», — добавил Трамп, особенно выделив Германию и призвав ее продемонстрировать лидерство в альянсе.