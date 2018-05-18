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Кадровые назначения «послужат реализации задачи цифровой трансформации»

Политика

Перед РФ стоят масштабные вызовы, связанные с повсеместным внедрением новых технологий и осуществлением цифровой трансформации экономики

Москва, 18 мая 2018, 20:57 — REGNUM  Состав нового правительства, предложенный Дмитрием Медведевым, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») расценил как «логичное и адекватное тем задачам, которые предстоит решить нашему государству».

"Мы рассчитываем, что эти кадровые назначения позволят быстрее и эффективнее реализовывать задачи стратегической цифровой трансформации и обеспечат режим максимального способствования подготовке законодательных актов по этому направлению в соответствии с планами, ранее обозначенными правительством», — отметил Левин.

Парламентарий напомнил, что Максим Акимов, в качестве вице-премьера курирующий транспорт и связь, ранее плотно работал по теме цифровизации экономики в составе аппарата правительства. Возглавивший новое Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков руководил Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации — научно-исследовательской организацией, которая обеспечивала экспертную оценку по всем вопросам, связанным с переходом на новые информационно-коммуникационные технологии, и с участием которой было разработано большинство документов программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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