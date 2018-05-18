Жириновский: Слишком много вице-премьеров и 19 старых министров

Москва, , 20:45 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел недостатки в новом составе правительство: слишком много вице-премьеров и только 12 новых министров.

«Слишком много вице-премьеров. Должен быть только один. Остальные — только дублируют функции. Как им работать? Рядовые министры подчиняются сразу и вице-премьеру, и премьеру, и администрации президента. Зачем, например, сразу два куратора Дальнего Востока? Должен быть один начальник Дальнего Востока», — рассуждает Жириновский.

Кроме того, указал депутат Госдумы, «в целом только 12 новых и целых 19 старых министров».

"Хотелось бы обновление на 70−80%. Например, министр Лавров мог бы уступить место молодому дипломату. Скажем, заму постпреда России в Совбезе ООН Сафронкову, который показал, что такое жесткая дипломатия. Нам такая сейчас и нужна», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин утвердил кандидатуры, предложенные главой правительства РФ Дмитрий Медведев.

Читайте развитие сюжета: Кадровые назначения «послужат реализации задачи цифровой трансформации»