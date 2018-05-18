Евросоюз передал в ВТО проект санкций против США

Женева, Швейцария, , 21:17 — REGNUM Евросоюз передал в ВТО проект введения тарифов на ряд товаров из Соединенных Штатов в ответ на введение США пошлин на ввоз стали и алюминия, 18 мая передает агентство Reuters.

Согласно опубликованному заявлению ВТО, ЕС расценивает ущерб своей экономике от тарифов США на сталь в $1,5 млрд и от тарифов на алюминий в $100 млн. И намерен ответить введением пошлин на изделия из стали и различные виды сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз в Соединенные Штаты стали и алюминия, что было расценено странами Евросоюза как начало «торговой войны».

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