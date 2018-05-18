Алексей Дюмин: «У нового правительства РФ времени на раскачку нет»

Тула, , 20:31 — REGNUM «Стратегические задачи президентом уже поставлены. Кабинет министров назначен в сжатые сроки, и это очень важно, потому что времени на раскачку нет», — так прокомментировал назначение нового состава правительства РФ губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы регионального правительства.

«Тула — оружейная столица России, и для меня как губернатора Тульской области особое значение имеет оборонный блок в правительстве. Сергей Кужугетович Шойгу — сильный руководитель, уже не раз доказавший свою высочайшую квалификацию. Уверен, что с Юрием Борисовым, который теперь будет курировать ОПК, у нас также сложится конструктивное взаимодействие», — пояснил глава Тульской области.

«Хотел бы отметить назначение Евгения Зиничева на пост главы МЧС России. Хорошо его знаю как человека системного, порядочного, в хорошем смысле слова педантичного. Он умеет быстро добиваться результата. Что касается экономического блока, то его руководство осталось прежним. Это настоящие профессионалы, которые заряжены на прорыв в экономике и уже многое сделали. Наша область решительно настроена на развитие, на инвестиции и реализацию интересных, амбициозных проектов. Взаимодействие с экономическим блоком — в числе наших приоритетов», — отметил Алексей Дюмин.

Отдельно глава Тульской области отметил тот факт, что Вероника Скворцова сохранила пост главы Минздрава. По словам Алексея Дюмина, она — большой профессионал, под руководством которого российское здравоохранение прошло серьезный, сложный путь реформ. Положительные результаты этой работы, в том числе и в Тульской области — заметны, считает губернатор.

«Отдельное спасибо за поддержку важных для региона проектов: это два новых корпуса областной детской больницы и перинатальный центр. Успешно реализуется проект «Бережливая поликлиника». Внедрены стандарты медицинской помощи, создана трехуровневая система ее оказания. Начало положено, но впереди еще много задач, которые предстоит решить. Уверен, Вероника Игоревна с успехом продолжит работу по развитию здравоохранения», — считает Дюмин.

Алексей Дюмин прокомментировал также и назначение на пост заместителя председателя правительства РФ по АПК Алексея Гордеева — экс-губернатора Воронежской области. Тульский губернатор отметил, что в регионе за два последних года в регионе было реализовано 13 инвестпроектов на сумму свыше 17 млрд рублей, в разной стадии реализации на данный момент находится 15 проектов на сумму более 70 млрд рублей. Назначение же Гордеева в правительство, уверен Алексей Дюмин, «придаст новый импульс нашему взаимодействию с федеральным центром в сфере АПК».

Читайте также: Путин утвердил состав нового правительства: список

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 мая президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства Российской Федерации. Посты вице-премьеров заняли Татьяна Голикова (социальный блок), Виталий Мутко (строительство и регионы), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Антон Силуанов (финансово-экономический блок), совмещающий пост с должностью главы Минфина, Максим Акимов (цифровая экономика), Константин Чуйченко (руководитель аппарата), Алексей Гордеев (АПК) и Юрий Трутнев (полпред в ДФО). Пост министра просвещения заняла Ольга Васильева, министра науки и высшего образования — Михаил Катюков, министром по развитию Дальнего Востока стал Александр Козлов, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром внутренних дел — Владимир Колокольцев, министром юстиции — Александр Коновалов, министром по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв, министром иностранных дел — Сергей Лавров, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров, пост министра культуры сохранил Владимир Мединский, министром строительства и ЖКХ назначен Владимир Якушев, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков, министром энергетики — Александр Новак, министром экономического развития — Максим Орешкин, министром по ГО и ЧС — Евгений Зинчев, министром финансов — Антон Силуанов, министром здравоохранения — Вероника Скворцова, министром транспорта — Евгений Дитрих, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министром труда и соцзащиты — Максим Топилин, министром обороны — Сергей Шойгу, министром спорта — Павел Колобков.