Якушев назвал свои задачи на посту главы Минстроя РФ

Тюмень, , 19:57 — REGNUM Министерство строительства и ЖКХ России достаточно непростое. Об этом 18 мая журналистам заявил теперь уже бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев, назначенный сегодня главой Минстроя РФ.

Он отметил, что на посту главы региона очень активно с ним работал. Это министерство курирует много важных и сложных направлений. Среди них и процедурные вопросы в сфере строительства, и реформы в ЖКХ, и концессионные соглашения, и ценообразование, и развитие городской среды.

«Все эти проекты активно реализовывались в Тюменской области. Теперь это предстоит осуществлять в целом по стране. Работы много», — сказал Владимир Якушев.

Он также добавил, что за последние годы в министерстве было сделано многое. И сейчас важно не потерять темп, а также взять и продолжить всё самое хорошее и доброе.

«Я человек динамичный, постараюсь так же работать на новом посту», — сказал Владимир Якушев, цитирует его пресс-служба губернатора.

Напомним, он был назначен министром сегодня, 18 мая. Врио главы региона стал вице-губернатор Сергей Сарычев. А 9 сентября пройдут выборы губернатора.

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