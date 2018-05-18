Трамп назвал условия успешного развития бизнеса в Узбекистане

Вашингтон, , 19:51 — REGNUM США и Узбекистан совместными усилиями улучшат отчетность и прозрачность в республике, что сформирует основу для деятельности американских компаний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на приеме по случаю визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает 18 мая телеграфное агентство «УзТАГ».

Трамп сказал, что «незабываемый» визит Мирзиёева в США вывел отношения между странами на качественно новый уровень и является началом «светлого будущего двух стран». В ходе своего обращения к участникам президент США также высоко оценил изменения и реформы в Узбекистане, которые происходят под руководством Мирзёиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Шавкат Мирзиёев посети Пентагон, где встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. В этот же день глав государства встретился с конгрессменами в Капитолии, а также с главой Госдепа Майклом Помпео.